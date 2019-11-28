أميتاب باتشان يتلقى هدية على الهواء من سيدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تلقى النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان هدية “شادار”، وهو عبارة عن ثوب تقليدي من أكبر سيدة أعمال في الهند وهي سودها مورتي خلال استضافتها بإحدى حلقات برنامجه الشهير Kaun Banega Crorepati 11 “من سيربح المليون” في موسمه الحادي عشر، وبنسخته الهندية.

بحسب ما نشره موقع freepressjournal، استقبل النجم السبعيني الكبير أميتاب باتشان رئيسة شركة Infosysy العالمية، في الحلقة التي ستذاع في 29 نوفمبر، حيث كشفت سودها مورتي أيضًا عن أنها من هواة مشاهد أفلام النجم.

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كما شارك باتشان رسالة عاطفية على مدونته الشخصية، أعرب فيها عن فرحته بالهدية التي تلقاها من سيدة الأعمال، والتي تم تخيطها من نساء ديفداس.

وأضاف بيح بي كما تدعوه الصحافة الهندي، “اضطررت إلى إطلاق 3 حلقات بالأمس وشرفت وامتازت بكونها بصحبة سودها نارايان مورثي، زوجة إنفوسيس نارايان مورثي وأن تسمع وتتعرف على مؤسستها ومقدارها الهائل من العمل الذي لقد قامت به وتفعله من أجل الفقراء والمحرومين”.

على جبهة بوليوود، سيظهر أميتاب باتشان في فيلم براهماسترا، للمخرج ايان موخرجي مع رانبير كابور وعليا بهات في أدوار محورية. كما سيُرى في غولابو سيتابو مع أيوشمان خورانا.