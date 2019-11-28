سلمان خان يهنئ والده في عيد ميلاد.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في عيد ميلاد والده سليم خان، نشر ممثل بوليوود الكبير سلمان خان تهنئة خاصة رائعة على على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، يوم الاثنين 25 نوفمبر.

بحث الممثل، البالغ من العمر 53 عامًا، في أرشيف صور عائلته وشارك صورة جميلة له مع والده، يمكن رؤية الثنائي الأب والابن وهما يمسكان بقضبان الصيد وهما يبتسمان من كل قلوبهما.

لم يكشف سلمان عن موعد ومكان التقاط الصورة، وكتب سلمان في عيد ميلاده تحية لوالده الذي بلغ الرابعة والثمانين يوم الاثنين “عيد ميلاد سعيد يا أبي”.

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معروف أن سليم خان، كتب عدد كبير من أفام بوليوود العظيمةوالتي حقق نجاح غير عادي، مثل Zanjeer، سيتا اور جيتا وشولاي، وأفلام أخرى كثيرة، هو أيضا والد أرباز، سهيل، ألفيرا وأربيتا خان.

على جبهة العمل، ينشغل سلمان خان حاليًا بالواجبات الترويجية لفيلمه المقبل Dabangg 3، الذي شارك في بطولته سوناكشي سينها Sonakshi Sinha، من المقرر عرض الفيلم في 20 ديسمبر من هذا العام.

كما ظهر الممثل أيضًا في فيلم برابهو Radhe: Your Most Wanted Bhai، إلى جانب رانديب هودا، وديشا باتاني، وجاكي شروف. تم الأنتهاء من الفيلم في وقت مبكر من هذا الشهر، ومن المقرر أن يتم عرضه في عيد الفطر 2020.