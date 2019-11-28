النجمة كاجول كانت تتمنى الزواج من شاروخان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا شك في أن كاجول وشاروخان، يعدان من أكثر الثنائيات شهرة على الشاشة في بوليوود، بالإضافة الى أنهما زوج مفضل لكل عشاق الأفلام، مما جعل البعض يتساءل في النهاية عما كان سيحدث لو لم تقابل النجمة زوجها الحالي أجاي ديفجان.

بفضل كيميائها المثالية، غالبًا ما يترك الثنائي جمهورهما في حالة فضول، حجول كيف تكون طبيعة علاقة نجمي Kuch Kuch Hota Hai في حياتهما الحقيقية أيضًا.

عند الرد على قصة Kajol في Instagram، لم يترك المشجعون هذه الفرصة تنزلق وسألوا خان.

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خلال جلسة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، بعنوان “اسألني أي شيء” ردت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا عن علاقتها مع الملك خان، وأجابت ممثلة Dilwale على سؤال صعب بشجاعة.

وفت كجول شاروخان بأنه “صديق العمر” عندما سأل أحد المشجعين، وطلب منها متابع آخر اختيار أيهما الأفضل شاروخان أم زوجها الممثل أجاي ديفجان، وأجابت دبلوماسيًا قائلة: “يعتمد على الموقف”. مؤكدة أن أجاي كان أول تجاربها، لذلك تزوجته قبل أن ترى خان والا كان الأمر سيختلف.

يُشار إلى أن كاجول والنجم أجاي ديفجان متزوجان منذ أكثر من 20 عامًا وهما والدين لكل من نيسا Nysa وويوج Yug.