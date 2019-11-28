ابنة شقيقة إليسا نسخة من الفنانة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت «نورما» شقيقة النجمة اللبنانية إليسا على حضور حفل شقيقتها الأخير في مدينة مونتريال بكندا، حيث تعيش هناك مع أسرتها، كما اصطحبت نجلتها.
إليسا نشرت صوراً تجمعها بشقيقتها وشقيقهما كميل، كما انتشرت لقطة مميزة من كواليس الحفل تجمع النجمة اللبنانية بابنة شقيقتها، وكان لافتاً الشبه الكبير بينهما، حيث اعرب فانز الفنانة عن انبهارهم بقوة الشبه بين إليسا وابنة شقيقتها، مؤكدين أنها تكاد تكون نسخة عنها، خاصة مع اتباعها لنفس أسلوب الفنانة في الماكياج، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى عدم وجود شبه بين الشقيقتين.
من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية وطنية جديدة بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان حالياً، وذلك بعنوان «عم ثور» من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.
يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل، كما تجهزالنجمة اللبنانية لحفل ضخم مع بداية العام الجديد تحييه يوم 2 يناير المقبل بأرض المعارض الدولية- صالة 5 في دولة الكويت.
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