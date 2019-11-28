وسط حراسة أمنية مشددة.. استقبال جماهيري لجان يامان في إسبانيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان التركي جان يامان إلى إسبانيا لحضور احتفالية فنية في مدينة مدريد، إلا أنه أثار أزمة شديدة في المطار بمجرد وصوله.

عدد غفير من فانز النجم التركي كانوا في استقبال جان الذي خرج لصالة الوصول وسط حراسة أمنية مشددة، إلا أنه حرص على تحية محبيه، والتقاط صور تذكارية معهم، في الوقت الذي حاول الشرطيون محاولة ابعاده قدر الإمكان وسط تصفيق وتفاعل قوي وفلاشات لا نهائية من فانز يامان.

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يُذكر أن جان يامان حقق شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في تركيا وخارجها بعد نجاحه في مسلسل «الطار المبكر» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية ديميت أوزديمير، وإلى جانب حصولهما على الكثير من الجوائز والتكريمات عن هذا العمل في تركيا، تم تكريمهما في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد جان يامان الذي احتفل بعيد ميلاده الـ30 منذ أيام، لتأدية الواجب العسكري في الجيش التركي، حيث صرح يامان بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّته الحالية بالشعر الطويل مجدداً.