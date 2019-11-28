حبيب هاندة إرتشل يمطرها بوصلة غزل جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان التركي مراد دالكيش رسائله الرومانسية العلنية لحبيبته النجمة هاندة إرتشل، وهو ما ينفي ما اثير مؤخراً حول خلافات دبت بين الحبيبين.

مراد نشر صورة لافتة، ظهر فيها يحتضن هاندة بشكل حميمي عكس قوة علاقتهما العاطفية، وكتب معلقاً عليها: «سلامي.. سعادتي.. صديقتي.. حبيبتي»، وهي الصورة التي لاقت اعجاب فانز النجمين متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة.

Advertisements

يُذكر أن هاندة إرتشل عادت لمراد دالكيش بعد فترة أنفصال استمرت لأشهر، وذلك بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بخبر الوفاة، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، تصور هاندة إرتشل حالياً مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير في العالم العربي باسم «مؤيد»، كما تستعد لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول.