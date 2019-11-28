كيندال جينر تلمح لإحتمالية حملها من صديقها الفلسطيني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعربت العارضة الأمريكية ونجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر، في وقت سابق من هذا العام أنها لا تريد أطفالًا الآن، وذلك على الرغم من أن أخواتها جميعًا أصبحن أمهات.

ويبدو أن كيندال غيرت رأيها وأصبح لديها اشتياق للأمومة؛ حيث نشرت مجموعة من الصور اللطيفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي تعانق ابني شقيقتها كيم كاردشيان، وهما: سانت، 3 سنوات، وشقيقه الأصغر “سالم” ستة أشهر.

وبحسب ما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، لم تكتف كيندال جينر بذلك، بل وجهت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، سؤالًا لمعجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، البالغ من العمر 28 عامًا؛ إذ كتبت تعليقًا: أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I.

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ولم يكن هناك الكثير من النقاش بين أصدقاء وعائلة كيندال بعد أن أثارت مسألة تكوين أسرة، إلا أن المنشور اجتذب العديد من التعليق.

وعلقت شقيقتها الصغيرة كيلي جينر، والكبرى كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم بالموافقة وكتبن :“I”، كما كتبت صديقتها، النجمة جوستين سكاي: “أنا أحب هذه القصة”.

ويبدو أن أكثر المعلقين إثارة هو عارضة الأزياء هايلي بيبر، زوجة النجم “جاستن بيبر”، التي أجابت عدة مرات على المنشور، وعلقت بقولها “IIIIIII” و“MEEEEE” و“I say YES” و“I DOOO”، حيث أبدت جميع تعليقاتها بالموافقة المطلقة.