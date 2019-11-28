رضوى الشربيني تبكي على الهواء بسبب والدها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في نوبة بكاء على الهواء، في إحدى حلقات برنامجها “هي وبس” على قناة CBC سفرة.

الإعلامية المصرية تحدثت عن فقدان الأب في حياة الأبناء، مؤكدة إنها كانت تربطها بوالدها علاقة وطيدة، وبالرغم من وفاته منذ سنوات طويلة الإ أن حبه في قلبها كبير.

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد شاركت جمهورها من قبل بصورة لوالدها الراحل، حيث نشرت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” صورة لها إلى جوار صورة والدها، مما كشف عن قوة الشبه بينهما، خاصة في لون البشرة والعينين.

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الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، قالت فيه: ” تشبهين أباك احلى من كل عبارات الغزل...الله يرحمه”.

وتقدم الإعلامية رضوى الشربيني برنامج «هي وبس»، على سي بي سي سفرة، منذ عام 2017، والذي حققت من خلاله شهرة كبيرة، واتهمها البعض بأنها معادية للرجال، وخاصة أن لها بعض الآراء التحررية.