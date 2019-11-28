كم بلغ سعر فستان ناردين فرج في الحلقة الماضية من The Voice؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت الإعلامية المصرية ناردين فرج الأنظار في الحلقة الماضية من برنامج المواهب The Voice، الذي تقوم بتقديمه، بإطلالة جذابة.

ناردين تألقت بفستان أبيض قصير معتمداً على قماش الدانتيل المطعم بالفراشات، ومن ناحية الأكمام بدت الفراشات بارزة للخارج.

وفستان الإعلامية المصرية من توقيع المصمم David Koma، جاء تصميمه بسيطاً، ويبلغ سعره 2700 دولار أمريكي.

Advertisements

وناردين فرج مقدمة برامج مصرية، ولها أصول لبنانية درست إدارة الأعمال، متزوجة من رجل لبناني-مصري ولديها إبنتان مايا ودانا.

بدأت عملها في مجال الإذاعة من خلال صديقها “أحمد فهمي” مدير إذاعة «نجوم إف إم» عام 2008، والذي سمح لها بعمل اختبار لصوتى وفى هذا التوقيت كان أحمد يونس يقدم برنامج «عيش صباحك»، إلا أنه كان قد قرر ترك الإذاعة، ففوجئت بهم يتصلون بها بعد أسبوعين فقط من الاختبار لأنهم في حاجة إلى فتاة لتشارك في تقديم البرنامج الصباحى مع مروان قدري.

كما شاركت في تجربة إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل، حيث كانت المسئول الأكبر في إذاعة «هيتس إف إم» وعملت كمراقب لبرامج الراديو في عندما اتصل بها طارق أبوالسعود مدير شبكة راديو النيل في عام 2010 ليعرض عليها أن تتولى مسؤولية إدارة محطة إذاعة جديدة ستفتح حينها «هيتس إف إم» فوافقت على الفور فقد كان تحديا بالنسبة لها، فأنتقلت من منصب مذيعة إلى مديرة.

في عام 2008 إنتقلت للعمل في محطة أو تي في المصرية، حيث قدمت برنامج نسائي، كان يستهدف جميع الجوانب التي تهم المرأة في مصر، فضلا عن مساعدتها في اختيارها فقرات البرنامج والموضوعات التي تناقشها في كل حلقة، وفي 2 ديسمبر 2017 قدمت برنامج المواهب ذا فويس كيدز 2 وبرنامج ذا فويس في موسمه الرابع برفقة الإعلامي السعودي بدر آل زيدان في 10 مارس 2018.