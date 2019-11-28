سيرين عبدالنور: مشاكلي مع زوجي لم تصل لحد التعنيف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، في بطولة مسلسل “الديفا”، والذي يعرض على شاهد نت بشكل حصري، وتؤدي في بعض حلقاته شخصية سيدة معنفة من قبل زوجها.
سيرين عبدالنور، كشفت خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، حقيقة تعرضها للتعنيف من قبل زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، بسبب أن بعض أحداث المسلسل مستوحاه من قصص واقعية.
سيرين قالت،إنها تؤدي شخصية امرأة معنفة في مسلسل “الديفا”، ولكنها لم تتعرض للتعنيف في حياتها الشخصية أبدًا، مؤكدة لم يكن هناك أي مشكلة خاصة بالعنف بينها وبين زوجها، ومن الممكن أن يحدث بينها وبين زوجها نقاشات معينة كالتي تحدث في كل بيت ولكنها لا تصل للعنف أبدًا وإلا ما كنت موجودة معه إلى الآن.
وأضافت: “أنا امرأة لدي حرية ورسالتي لكل امرأة ما تقبل أبدًا لأنها في حاجة لأن تعيش في نطاق صحي له علاقة بالأمان والسلام لكي تربي أولادها”.
مسلسل “الديفا”، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.
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