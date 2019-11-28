سليمان عيد يسخر من لوك كريم عبدالعزيز الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بطرافته المعهودة، مازح الفنان المصري سليمان عيد صديقه الفنان كريم عبدالعزيز، بعدما كشف الأخير عن اللوك الجديد الذي يظهر به في فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين».

سليمان نشر صورة لكريم باللوك الجديد، وكتب معلقا عبر حسابه على موقع «أنستجرام»: «انتظروني في كريم عبدالعزيز».

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جمهور الفنان سليمان عيد عبر عن إعجابه بالتعليق والصورة واتفق معه أن شكل كريم باللوك الجديد والصلع يشبه إلى حد كبير شكل الفنان سليمان عيد.

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

وسليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».