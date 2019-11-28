بعد رفضه لسنوات.. تامر حسني يتعاون مع شقيقه للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة شقيقه حسام حسني، كشف من خلالها عن تعاقد جديد يجمع بينهما.

تامر حسني، علق على الصورة قائلًا: “الصورة دي والفرحة اللي في ضحكة حسام أخويا لازم أكلمكوا عنها.. دا حسام أخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين وينتجلي وأنا الحقيقة كنت دايماً برفض وكان بيزعل مني، بس كنت دايماً بشرحله إنه لازم يدرس السوق الأول وميعتمدش عليا ويفهم ويذاكر كتير أوي مش عشان ينتج لا عشان يكون منتج شاطر”.

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وأضاف: “فعلاً عمل كدا واستوعب كلامي وبدأ يتفرج ويتابع كل اللي بيحصل من أول فيلم أهواك وتصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في إنتاج فيلم (البدلة) وأشرف على إنتاج ألبومي (عيش بشوقك) وأنتوا أكيد شايفين العملين طلعوا إزاي للناس وإزاي نجحوا والحمد لله كل عمل فيهم في السنة دي حقق نجاح كبير جداً”.

وتابع: “أنا في الصورة دي كنت قاعد بمضي عقد أول فيلم إنتاجه وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعده دي) وأنا كنت بقوله إوعى تزعل مني أنا كنت بعلمك تكون قد المسئولية لوحدك، ودلوقتي بأمانة أنت قدها وأنا اللي فخور إنك بتنتج لي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً ومجتهد وبتفكر صح وشركتك دلوقتي فيها أقوى الأفراد من كل الجوانب وأنا فخور بيهم كلهم فعلاً، ألف مبروك يا حبيبي يا أخويا الكبير ياللي ياما علمتني حاجات جميلة وأنا صغير النهاردة بردهالك من قلبي وبدعيلك ربنا يكرمك ويكرمنا جميعاً ويكرم كل مجتهد وتكمل مشوارك وتنتج ليا ولغيري”.

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض، فيلم “الفلوس” من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد ‏الماروق. ‏ ‏