بعد اعتزال الغناء بأمر زوجها.. بسمة بوسيل تقتحم الإخراج بمساندة تامر حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي اشترط عليها اعتزال الغناء لاتمام زواجهما، وافق النجم المصري تامر حسني على عودة زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل لعالم الأضواء مجدداً كمخرجة.

بسمة بدأت في درست الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة نجم الجيل الذي ينوي تقديمها للوسط الفني في مصر كواحدة من أهم المخرجات في الوطن العربي، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان «روق علينا»، وهي نفس المطربة التي سبق ودعمها نجم الجيل على المسرح بتقديم ديو غنائي معها بعنوان «اطمن».

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يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشر مقطع فيديو قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا، وهو ما أثار تساؤلات حول عودة الفنانة المغربية للغناء مرة أخرى، وخاصة أنها لجأت مؤخراً لنشر مقاطع فيديو تغني فيها أجزاء من أغاني زوجها.

الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.