هل أصيب جان يامان بالغرور؟ وهل يغار من كيفانش تاتليتوغ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الغرور بدأ يصيب نجم مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، بعد شهرته الكبيرة في العالم أجمع، وخصوصًا استقبال الجماهير له في كل بلدٍ يزورها، وآخرها الاستقبال الحاشد الذي حظي به خلال زيارته لإسبانيا.

وفي التفاصيل، قام أحد الصحفيين بسؤال يامان، عن عدم حصول كيفانش تاتليتوغ على الاستقبال الجماهيري نفسه الذي حظي به هو في إسبانيا، خصوصًا وأنهما كانا متواجدين في الوقت ذاته، ليجيب يامان قائلاً: "نعم هذا ما حصل، ماذا أفعل يا أصدقاء؟ أنا مسلسلاتي بيعت لإسبانيا لكن لا أعرف هل أخيكم كيفانش بيعت مسلسلاته؟ يجب علي أن أبحث كي أعرف".

وهو ما اعتبره الجمهور ردًا يحمل طابع الغرور، وعرّضه لهجومٍ واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنَّ ما يقوم به يامان هو مجرد جذبٍ لأعين الصحافة والناس؛ لأنه لا يمتلك الموهبة الحقيقة وهو مستعدٌ لعمل أي شيء للبقاء على الساحة.

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وكان يامان خلال حديثه للصحفي قال أيضًا: "أعتقد لو بيعت مسلسلاته لإسبانيا فإنه سيحصل على نفس الاهتمام، لكن لو لم تبع فليس هناك ما يمكن فعله. أنا مسلسلاتي يتم مشاهدتها بكثرة هناك يا أصدقاء، لكن لو هناك ممثل آخر لا يشاهدون مسلسلاته فمن الصعب أن يشتهر لديهم".

ليبدأ محبو كيفانش بنشر عددٍ من التغريدات التي توضح عرض 3 مسلسلات من بطولة كيفانش في إسبانيا كان آخرها "العشق الممنوع"، والتي حققت نسبة مشاهدةٍ عالية تفوق مسلسلات يامان خلال عرضها.

يذكر أنَّ يامان زار إسبانيا منذ أيام، وأظهر مقطع فيديو تهافت المعجبات على الممثل التركي جان يامان بشكل هستيري فور وصوله إلى مطار العاصة الإسبانية مدريد، وسط حراسة أمنية مشددة، كما أظهر الفيديو تفاجأ يامان بالعدد الكبير من المعجبات اللاتي اندفعن عليه بشكل جنوني لعناقه، وسط موجات صخب كبيرة وهتافات عالية باسمه؛ ما اضطر ذلك للتدخل الأمني، ليعلق حينها وهو يلتقط الصور مع معجبيه: ” أنا محبوب أينما ذهبت، ولا أمانع أبدًا بالتقاط الصور مع محبيي“.

وعلى الصعيد المهني، كان مسلسل "الطائر المبكر"، هو آخر أعمال جان يامان، والذي قام ببطولته بمشاركة النجمة ديميت أوزديمير، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة كما تمت ترجمته لأكثر من لغة.