روان بن حسين قد لا تكون حاملًا.. والجمهور يتّهمها بالكذب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع حملها، بعد ظهورها وهي تخضع لبعض الفحوصات الطبية كدليل قاطع على من يشكك في ذلك.

وظهرت روان في مقطع فيديو نشرته على إنستغرامها، وهي مستلقية على سرير المستشفى، خلال خضوعها لأشعة "التراساوند"، وبدت وهي تمسح دموعها وكأنها متأثرة بموضوع حملها.

وقالت روان إن فيديو كاملًا سينشر عبر قناتها على يوتيوب لتفصح من خلاله عن أمر خاص، قائلةً: "ماشاءالله، تبون تعرفون تفاصيل أكثر؟ رابط القناة في البايو لا تنسوا تشتركوا عشان تكونوا اول الناس اللي يشوفوا".

وحتى اللحظة لم تنشر روان أي فيديو عبر قناتها الرسمية؛ الأمر الذي أثار بعض الشكوك بموضوع حملها، حيث قال البعض إن روان تروج لشيء معين، وأنها أرادت إثارة حماس الجمهور للاشتراك بقناتها فقط، بينما قال آخرون إن خبر حملها مجرد كذبة.

وما أن انتشر الفيديو على صفحات التواصل حتى انهالت الأسئلة عليها من متابعيها: "متى تزوجت ومتى حملت ومن زوجك"؟

واعتادت الفاشينيستا الكويتيّة الشّابّة روان بن حسين، إحداث جدل كبير من خلال ظهورها عبر قنوات التواصل الاجتماعيّ، فتارة تعلن خطبتها وأخرى تعلن انفصالها.

وفي آب/أغسطس الماضي فاجأت الفاشينيستا جمهورها بخبر زواجها دون أن تكشف عن هوية الشخص الذي تزوجته، ودون تأكيد قاطع، الأمر الذي جعل كثيرين يتهمونها بالكذب وعدم الأمانة.

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وبدأت روان في تلقي أسئلة متابعيها للرد عليها، وجاء في الأسئلة قول متابعة لها: "هل أنتي تزوجتي"؟ فردت بنعم، واستطردت أخرى محاولة معرفة هوية الشخص الذي تزوجته وهل هو الشخص نفسه الذي كانت على علاقة معه أم شخص جديد؟، ولكن جاء ردّ روان بن حسين غامضًا فقالت: "لا أعوذ بالله".

وفي الأيام الأخيرة أثارت "روان" شكوك متابعيها حول حملها، من خلال ردّها على بعض أسئلة جمهورها، حين وجّه أحدهم إليها سؤالاً: "هل أنت حامل؟" لتجيبه "روان" قائلة: "من وين عرفت؟"، ثمّ يسألها عن عدد الأطفال الذي تتمنّى أنْ تنجبه بالمستقبل، لتبيّن أنّها تتمنّى إنجاب بنتين وولد.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت انفصالها عن خطيبها واتهمته بالخيانة ونشرت صورة حبيبته الجديدة وفضحت أمرهما، إلا أنها ما لبثت أن عادت بمفاجأة جديدة لمتابعيها، بإعلانها عودتها لخطيبها وتوجيه رسالة اعتذار رومانسية عن ذلك الاتهام.

ونشرت بن حسين صورة لها مع خطيبها على "إنستغرام" وعلقت عليها: "إلى حب حياتي، آسفة إذا كنت آذيتك أنت أو عائلتك الجميلة التي كنت أحب أن أكون جزءًا منها".

على الجانب الآخر تسعى روان بن حسين للدخول في مجال الفن؛ إذ كانت وجّهت نداءً عاجلاً لجمهورها المصريّ للمساعدة في تقديمها إلى عدد من المخرجين، حتى يعطيها أحدهم الفرصة لبطولة فيلم أو مسلسل رمضانيّ، مؤكّدة أنّها تجيد التمثيل.