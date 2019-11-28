شانينا شايك تعلن ارتباطها بصورة محيرة بعد 5 أشهر من الانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تثير العارضة الشهيرة شانينا شايك اهتمام معجبيها بما تنشره من صور مثيرة على "إنستغرام" تكشف أغلبها عن رشاقتها وجمالها الطبيعي دون مكياج، ومؤخرًا أثارت عارضة "فيكتوريا سيكريت" حيرة متابعيها بصورة جديدة.

ففي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، نشرت العارضة الأسترالية ذات الـ 28 عامًا، صورة جديدة على إنستغرام، ليد رجل تمسك بيدها، في لقطة رومانسية تكشف دخولها في علاقة جديدة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زادت شانينا من الغموض حول الصورة؛ إذ لم تكشف عن هوية حبيبها الغامض، اسمه أو شكله، بل اكتفت بإرفاق تعليق بحرف P وS وبينهما رمز تعبيري على شكل قلب.

وبالإضافة إلى الصورة والتعليق، اعترفت شانينا في منشورها بأنها لم تتوقع الوقوع في الحب مرة أخرى؛ إذ قالت: "أعترف بأن هذا العام كان الأصعب في حياتي، كنت أتعامل مع أزمة عاطفية كبيرة والكثير من الأمور التي أتمنى لو استطعت مشاركتها معكم، ولكنني اخترت الاحتفاظ بها لنفسي وأن تكون قريبة من قلبي حتى أتعافى منها".

وأضافت في منشورها المؤثر: "بعد التعامل مع أزمة عاطفية كبيرة في حياتي، تخليت عن فكرة الوقوع في الحب، فلم أعد أرغب به أو حتى أصدق بأن الحب الحقيقي موجود".

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ثم وجهت كلامها لحبيبها الغامض وقالت: "كنت محطمة، ولكنك سرعان ما جعلتني أصدق أنه يوجد فعلًا حب جميل.. فأنت لطيف وداعم لي ورومانسي، ومقرب لي، لقد ظللت بجانبي طوال فترة معاناتي.. أنا ممتنة للغاية لكونك موجودًا في حياتي، شكرًا لجعلي اؤمن بالحب مرة أخرى، ممتنة أنك لي".

وفي حين أنه لا يُعرف أي تفاصيل بشأن حبيبها الجديد، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن العارضة شوهدت تقبل رجلًا غامضًا أثناء قضاء عطلة في إيبيزا، خلال شهر يوليو.

ويأتي منشور شانينا المحير، بعد مرور 5 أشهر من انفصالها عن "دي جي روكوس"، واسمه الحقيقي "جريج أندروز"، وذلك بعدما تزوجا في 2018، وبينما لم يتم الكشف عن سبب الانفصال، إلا "جريج" سبق وقال: "لم نكن سعداء حقًا كما بدا في الصور والمقابلات الصحفية، لم أتوقع أن تنتهي علاقتنا، كنت آمل أن نتمكن من التغلب على كل الصعاب التي واجهناها واختلافاتنا في المهنة والثقافة".