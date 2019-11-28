فيلم Ford v Ferrari لـ كريستيان بيل ومارك ويلبيرج يتخطى تكلفته بعد أسبوعين من طرحه

استطاع فيلم Ford v Ferrari أن يتخطى ميزانيته بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية في 13 نوفمبر الجارى، وحقق الفيلم 104 ملايين و182 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وانقسمت الإيرادات بين 57 مليونا و720 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و46 مليونا و 462 ألف دولار حول العالم، ووصلت تكلفة الفيلم إلى 97 مليونا و600 الف دولار.

وعلى سياق متصل نجح فيلم Ford v Ferrari في حصد تقييمات إيجابية مرتفعة للفيلم بنسبة 91%، عبر موقع rotten tomatoes، وهو من إنتاج شركة Fox.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق.

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فيلم Ford v Ferrari من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.

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