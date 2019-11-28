السقا ينتهي من نصف «العنكبوت» ويوافق على «أدريانو»

يستأنف الفنان أحمد السقا، تصوير مشاهده في فيلم «العنكبوت» الأسبوع المقبل وتجمعه المشاهد بالفنانة منى زكى حيث تم الانتهاء من تصوير نصف أحداث العمل الذى يعود به إلى السينما بعد عامين منذ تقديمه فيلم «هروب اضطرارى» مع المخرج أحمد خالد موسى عام ٢٠١٧.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

وعلى جانب آخر وافق السقا على إعادة تقديم شخصية «أدريانو» في فيلم جديد مع المنتج جمال العدل وذلك ظهوره بها في فيلم «همام في أمستردام» وكانت هذه الشخصية نقطة انطلاق للسقا في عالم السينما حيث بدأ الكاتب مدحت العدل في وضع الخطوط العريضة للفيلم والشكل الذى سيظهر به السقا والتغيرات التى حدثت بعد كل هذه الفترة من تقديمها للمرة الأولى.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا

أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة عبر "فيسبوك"