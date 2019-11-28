القاهرة - لايف ستايل
يستأنف الفنان أحمد السقا، تصوير مشاهده في فيلم «العنكبوت» الأسبوع المقبل وتجمعه المشاهد بالفنانة منى زكى حيث تم الانتهاء من تصوير نصف أحداث العمل الذى يعود به إلى السينما بعد عامين منذ تقديمه فيلم «هروب اضطرارى» مع المخرج أحمد خالد موسى عام ٢٠١٧.
فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.
وعلى جانب آخر وافق السقا على إعادة تقديم شخصية «أدريانو» في فيلم جديد مع المنتج جمال العدل وذلك ظهوره بها في فيلم «همام في أمستردام» وكانت هذه الشخصية نقطة انطلاق للسقا في عالم السينما حيث بدأ الكاتب مدحت العدل في وضع الخطوط العريضة للفيلم والشكل الذى سيظهر به السقا والتغيرات التى حدثت بعد كل هذه الفترة من تقديمها للمرة الأولى.
قد يهمك أيضا:
طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا
أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة عبر "فيسبوك"
كانت هذه تفاصيل خبر السقا ينتهي من نصف «العنكبوت» ويوافق على «أدريانو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.