رئيس هيئة الترفيه السعودية يعلن عن عدد زوار "موسم الرياض"

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ ، عن عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على "تويتر": "الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، متضمنًا عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

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واستقطبت تلك الفعاليات، حتى الآن، زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التي بدأت بمنح مواطني 49 دولة تأشيرات دخول فورية.

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