خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على انستغرام

القاهرة - لايف ستايل
حذر الفنان خالد الصاوي متابعيه من أي حساب باسمه على انستغرام سوى حسابه الشخصي .
نشر خالد الصاوي صورة خاصة به وعلق عليها قائلًا: "أنا زيكم مش مسئول إلا عن حساباتي، وبغض النظر عن كوني لا أتفهم سهولة إنزلاق بعضنا في شباك المنتحلين والمتقمصين، لكن ببساطة: حسابي الوحيد على انستغرام : khaledelsawyofegypt".
من ناحية أخرى، بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم "شريط 6".
فيلم "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم "أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة.
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