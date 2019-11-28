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خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على انستغرام

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القاهرة - لايف ستايل

حذر الفنان خالد الصاوي متابعيه من أي حساب باسمه على انستغرام سوى حسابه الشخصي .‏

نشر خالد الصاوي صورة خاصة به وعلق عليها قائلًا: "أنا زيكم مش مسئول إلا عن حساباتي، وبغض النظر ‏عن كوني لا أتفهم سهولة إنزلاق بعضنا في شباك المنتحلين والمتقمصين، لكن ببساطة: حسابي الوحيد على انستغرام : ‏khaledelsawyofegypt‎‏".‏

من ناحية أخرى، بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم "شريط 6‏‎".

‎فيلم "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان ‏وإنتاج ‏فيلم "أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة‎.‎

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