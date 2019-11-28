الفنانة بشرى تكشف عن أصدقائها المقربين في الوسط الفني

القاهرة - لايف ستايل
علقت الفنانة بشرى على صورة نشرتها الإعلامية بوسي شلبي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تجمع عدد من نجوم الفن منهم دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين ومحمود قابيل وسمير صبري والإعلامية بوسي شلبي.
وقالت الفنانة بشرى في تعليقها على الصورة: "هم دول فعلا الأصدقاء المقربين، ولو كنت في مصر كنت جيت كملت المجموعة... كل سنة وحبيبتى مرفوتة طيبة".
يشار إلى أن الفنانة بشرى قد كشفت مؤخرًا عن إصابتها بمشكلات في الأحبال الصوتية، تعرضت لها نتيجة تغير الطقس بين فصول السنة، مؤكدة أنها ستعود للغناء فور تعافيها واطمئنانها على صوتها.
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