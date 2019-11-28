المطربة الإماراتية أحلام ترفض دعوات الصلح مع أصالة

القاهرة - لايف ستايل
رفضت المطربة الإماراتية أحلام، دعوات الصلح مع المطربة أصالة، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما، وأن العلاقة بينهما انتهت.
وقالت في تصريحات من خلال برنامج "ام بي سي تريندنج": "أنا خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد على، أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، انا هالمرة عن جد اخده قراري إنه ما في مجال للصلح".
وأضافت أحلام أنها سعيدة برفض الفنانة نوال الكويتية عدم التدخل في الصلح بينهما، قائلة: "هي أحلى شي قالته نوال أنها ما بتدخل، ما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهم، مع احترامي للجميع بس أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي، لان نوال تعرف كمان أن شو في داخلي".
واختتمت كلامها:"الله يسهل على الجميع أنا بدي عيش لفني وجمهوري ما بدي ادخل في مهارترات مع حد.. رجاء هالموضوع بدي اقفله وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد تاني".
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