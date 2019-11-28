نجوم طالتهم قضايا "النفقة" وأفقدتهم جزءً من شعبيتهم

مازال اسم النجم فاروق الفيشاوي يتصدر مؤشر البحث "جوجل" وذلك بعد اللقاء التلفزيوني الذي أجرته الفنانة سمية الألفي وتحدثت من خلاله عن علاقة النجم الراحل الجيدة بحفيدته لينا، كما أكدت حرصها الدائم على التواصل مع حفيدتها.

لكن هذا اللقاء لم يمر بسلام فقد خرجت هند الحناوي والدة لينا لتكذب سمية الألفي وتؤكد أن نجلها أحمد الفيشاوي مازال يتهرب من تسديد نفقة إبنته رغم صدور حكم قضائي يلزمه بذلك، لتشن من جديد موجة من الإنتقادات على أحمد لعدم إنفاقه على إبنته الوحيدة رغم مشاركته في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية وزيادة أجره.

قضايا النفقة لم تهدد نجومية أحمد الفيشاوي فقط بل طالت نجوما آخرين، حيث أنها كادت أن تجعل النجم أحمد عز يخسر جزء من شعبيته، فقد رفعت الفنانة زينة دعوي قضائية للحصول على نفقة تؤامها منه وبدأ في دفعها خلال الشهور الماضية خوفًا من الحبس.

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كما لجأت أنغام للقضاء الكويتي من أجل الحصول على نفقة لنجلها عبد الرحمن من والده الكويتي فهد وبالفعل حصلت عليها ولكن المحكمة رفضت طلبها بزيادة النفقة.وفجرت أيضًا الفنانة رانيا يوسف مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن طليقها محمد مختار لا ينفق على بناته وقامت برفع دعوى قضائية وحصلت على حكم يمكنها من الحصول على مبلغ مالي ضخم منه شهريًا.

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