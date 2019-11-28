أسرة شركة "مزيكا" يفاجئون المنتج الكبير محسن جابر ويحتفلون بعيد ميلاده

القاهرة - لايف ستايل احتفلت أسرة شركة "مزيكا" فى جو ملئ بالود والمرح بعيد ميلاد المنتج الكبير محسن جابر، داخل مقر الشركة بمنطقة الدقى.. حضر الاحتفال المنتج مصطفى جابر رئيس مجلس إدارة شركة عالم الفن والمنتج محمد جابر نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام الجزار العضو المنتدب والمهندس أحمد جابر مدير إدارة المحتوى والمهندس مصطفى محسن جابر مدير الشئون الإدارية.. وعدد كبير من مديرى ومسؤولى شركة مزيكا.. حيث فوجئ المنتج الكبير بتجمع العاملين لتهنئته بهذه المناسبة وسط حالة من البهجة والسعادة.. وحرص المنتج محسن جابر على شكرهم جميعا وقال أنهم أسرته الممتدة وأساس النجاح المستمر للشركة وأكد سعادته بهذه المفاجأة. قد يهمك أيضا: لؤي يكشف حقيقة خلافاته مع المنتج محسن جابر محسن جابر يفوز بدرع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

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