نيللي كريم تكشف صورها من رحلة علاج







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعاقدت الفنانة نيللي كريم على مسلسل لرمضان 2020 يحمل اسم "النصابين" ويشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين. علماً أنها كشفت مؤخراً سبب غيابها عن الفعاليات الفنية في مصر. حيث تبيّن أنها كانت في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال الصور التي كشفتها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي شاكرة الأطباء على إنقاذ حياتها. علماً أنها تلقت التمنيات من عدة فنانين وفنانات في التعليقات على صورتها بينهم روجينا ودنيا سمير غانم وأنغام وظافر العابدين.

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