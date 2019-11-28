نجوى كرم قلقة على الوضع في لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة نجوى كرم عن قلقها من تصعيد الأزمة اللبنانية عقب المواجهات اليومية وسقوط المزيد من الشهداء في المظاهرات. وذلك في تغريدةٍ كتبتها بالعامية اللبنانية عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وجاء فيها: "الله يخلّص هالبلد على خير وسلام. شغلة طويلة، إن شاء الله ما تكون أكبر من قصة مظاهرات". ما يشير لقلقها من تفاقم الأمر في مواجهات الشارع اللبناني بين المعارضين والمؤيدين للسلطة.

وأكدت كعادتها أنها على مسافة واحدة من الجميع في الوطن الذي تحبه على طريقتها في تعليقها على صورة العلم اللبناني: "كيف ما كنت بحبّك، بجنونك بحبّك".



هذا وهنأت "كرم" الفنانة سيرين عبدالنور على مسلسلها الجديد "الديفا" بتغريدةٍ خاصة كاتبة "مبروك انشالله بتشوفي على وجو الخير وبكون من الأعمال الناجحة لي بتقديمها". فردت "عبد النور": "شو حلو انو حضرنا الحلقة الاولى. سوى بحبك كتير".