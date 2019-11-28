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صور.. نجمة "صراع العروش" ناتالى إيمانويل تزور الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل الأهرامات، وأبو الهول، والتقط العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارته للمنطقة الأثرية، وأبدت انبهاره وإعجابه الشديد بالأهرامات.

واصطحب النجم المصري محمد كريم النجمة الإنجليزية ناتالي إيمانويل إلى المتحف المصري، ثم اصطحبها أيضا في رحلة إلى الاهرامات وذلك قبل حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقررأن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

يذكرأن النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.

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