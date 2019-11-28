شكرا لقرائتكم خبر عن شادية تكشف عن سبب تسميتها "دلوعة السينما".. فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثانية، لرحيل دلوعة السينما المصرية شادية، التى قدمت العديد من الأعمال الفنية المحفورة فى أذهان الجمهور المصرى والعربى.

وننشر فى ذكراها، فيديو نادر لجزء من حوار إذاعى لها عام 1963، تكشف به عن اسمها الحقيقى ومن الذى أطلق عليها أسم "دلوعة السينما".

يذكر أن شادية رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض وعن عمر يناهز الـ86 عاما، ومن المقرر أن تتلقى أسرتها عزاءها يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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من الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة شادية، ولدت فى يوم 8 من فبراير عام 1931 فى الحلمية الجديدة بحي عابدين محافظة القاهرة والدها المهندس الزراعى كمال شاكر.

قدمت شادية خلال مشوارها الفنى عمل مسرحى واحد وهو "ريا وسكينة"مع النجوم عبد المنعم مدبولى، سهير البابلى، أحمد بدير، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا.

وحازت على جائزة الدولة فى التمثيل عن دورها فى فيلم "شىء من الخوف" التى قدمته مع الفنان الراحل محمود مرسى، وعدد كبير من النجوم.