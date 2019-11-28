شكرا لقرائتكم خبر عن "اطمن يا حبيبي عليه والله بخير".. رسائل مؤثرة بأغنية مريم عامر منيب فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، فى ذكرى وفاته الثامنة، نجاحا كبيرا، بسبب كلماتها المؤثرة ولما تحمله من رسائل مست قلوب الجميع، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك

ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك

اطمن يا حبيبي علية واللهي بخير

أنا شايفاك دايما حوالية مش ناقص غير

حضنك وشوية حنية وحشوني كتير

عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك

ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك

أنا صورتك دايماً قدامي وما فارقتنيش

ويوماتي معاية في أحلامي وما بتسبنيش

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على وعدي معاك أرفع اسمك وفي قلبي تعيش

عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك

ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك

وحشاني أيامنا وخروجتنا أجمل أيام

ووحشني الحضن اللي تاخذني فيه قبل ما أنام

ووحشني حبيبي تغنيلي وأنا أقول يا سلام

عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك

ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك

ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.