شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهم 5 أغانى وطنية للراحلة شادية فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة شادية واحدة من فنانات الزمن الجميل وصاحبة موهبة مميزة في الغناء والتمثيل استطاعت من خلالها أن تحصد حب الجمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، فهى صاحبة تاريخ كبير في السينما المصرية وفى الأغانى الوطنية وارتبطت أغانيها دائمًا بالأعياد والمناسبات الوطنية، خلال مسيرتها الفنية.

"يا حبيبتي يا مصر" من أشهر الأغانى للراحلة شادية، فنادرًا حينما تجد أحدًا لا يعرفها فالجميع يرددها، بمجرد سماع ألحانها، ويرددها المصريون جميعًا في كافة مناسباتهم الوطنية، وتعد واحدة من الأغاني التي يحتفل بها المصريون عند الاحتفال بفوز المنتخب المصري، في أي مباراة لكرة القدم أو أى مناسبة او احتفالي وطنى.

"مصر اليوم في عيد" قدمتها شادية ومن كلماتها "مصر اليوم فى عيد ياللي من البحيرة وياللي من آخر الصعيد، ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد، سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد"، الأغنية كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

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وقدمت شادية أغنيتها الوطنية "يا أم الصابرين" لتعبر بها عن أمهات الشهداء في مصر، الأغنية من كلمات وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدي.

ومن ضمن الأغانى الوطنية لشادية أغنية "بلدي يا بلدي"، وتقول كلماتها : "يا بلدي يا حبة عيني يا بلدي يا أبويا وأمي وولدي يا عزيز عيني وعيني بتحرس بلدي» فهى واحدة من أشهر أغانيها الوطنية، والأغنية كلمات الشاعر محمد نجيب، وألحان محمد الموجي.

وأغنية "بلد السد" من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، وتقول كلماتها "أصلي حكيت له حكاية بجد حصلت لما رحنا نزور بلد السد أبو باب مسحور اللي بيبني الهوا والنور واللي هيروي الأرض البور بلد الخير وبلد السعد".