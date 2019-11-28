شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف لـ أحمد السقا:" بحبك أوى يا أبو الجدعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شيماء سيف، عن حبها الشديد لنجم أحمد السقا، لافتة أنه أجدع وأجمل وأطيب إنسان.

ونشرت شيماء سيف صور لها مع السقا، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:"كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزائد ليك لحد ما قابلتك وعرفت انك فعلا تستاهل الحب ده كله وزيادة كمان لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويكتب لك النجاح فى كل أعمالك بحبك اوى يا أبو الجدعنة ".

يستأنف النجم أحمد السقا بعد أسبوع تصويرمشاهده فى فيلم "العنكبوت"، والتي تجمع بينه وبين النجمة منى زكى، لانتهائهم من تصوير المشاهد الخارجية سوياً.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.







