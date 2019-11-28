شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل بصحبة محمد كريم فى المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب النجم المصري محمد كريم النجمة الإنجليزية ناتالي إيمانويل إلى المتحف المصري، حيث من المقرر أن يصحبها أيضا في رحلة إلى الاهرامات وذلك قبل حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وكانت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل Game Of Thrones، كشفت عن مجموعة من الصور لها، خلال رحلتها فى مدينة الجونة المصرية، والأقصر.



ناتالي إيمانويل بصحبة محمد كريم في المتحف المصري

النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

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كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.