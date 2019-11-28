شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل تنشر 12 صورة لها فى الجونة.. وتعلق: أحببت كل ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد كشفت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل Game Of Thrones، عن مجموعة من الصور لها، خلال رحلتها فى مدينة الجونة المصرية، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41.

وعلقت إيمانويل على الصورة قائلة: "من المحزن أن أغادر، واحة صغيرة جميلة، ممتن للغاية للموظفين على خدمتهم التي لا تشوبها شائبة وكرم الضيافة، بالإضافة لكونهم يستوعبون كل الاحتياجات، ولاحترام خصوصيتي احتراماً تاماً حتى أتمكن من الاسترخاء فعلاً، إنه أمر نادر الحدوث ... شكرا لكم! أحببت كل ثانية.لكن الان يجب على المغادرة.. ولكن مغامرتي المصرية تستمر..".

Advertisements

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقررأن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

يذكرأن النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.