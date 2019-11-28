فيديو| نجوم مسرح مصر يودعون الجمهور.. ويغنون: آخر يوم لينا معاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد 7 سنوات من العروض، ودع نجوم "مسرح مصر"، الجمهور، من خلال مقطع فيديو نشره الفنان علي ربيع عبر حسابه بـ"انستجرام".

وظهر في الفيديو كل من علي ربيع، محمد عبد الرحمن (توتة)، محمد أنور، سارة درزاوي، وكريم عفيفي، والفنان أشرف عبد الباقي، وهم يغنون أغنية العرض الأخير بعنوان "آخر يوم لينات معاكم".

وعلق "ربيع"، على الفيديو قائلًا: " "مسرح مصر ..من كواليس أغنيه العرض الأخير من الموسم الأخير ... 130 مسرحية فى 7 سنين .. الحمد الله المسرح مفهوش كرسى فاضى وان شاء الله على خير فى حاجات أحلى وأجمل مستنينكو نحتفل معاكو فى المسرح الخميس والجمعة والسبت".

ويختتم مسرح مصر عروضه من خلال الموسم الأخير، حيث قدم أعضاء الفريق 130 مسرحية خلال 7 سنوات.