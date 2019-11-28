"ياطويلة.. وودانك مطرطقة".. فنانون تعرضوا للتنمر آخرهم تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة تارا عماد عن معاناتها من التنمر في صغرها بسبب طول قامتها، قبل أن تؤكد أن ما اتخذه البعض ذريعة للتنمر أصبح نعمة عليها وسببا في نجاحها وشهرتها.

تارا لم تكن الفنانة الأولى التي تتعرض للتنمر في صغرها، أو حتى في أوج نجوميتها. فقد كشف فنانون ومشاهير في تصريحات متفرقة عن تعرضهم للتنمر في مواقف مختلفة يرصدها "الخليج 365" في هذا التقرير.

تارا عماد.. الأحدث

قالت الفنانة تارا عماد، إنها تعرضها للتنمر كثيرا خلال مرحلة الطفولة، وحكت مؤخرا خلال ندوة في الجامعة الأمريكية، نقلتها كاميرا "عرب وود"، أن طول قامتها كان السبب في تعرضها للتنمر، خاصة وهي طفلة في عمر الـ8 سنوات، موضحة أنها كانت تنزعج كثيرا.

وأضاف، أنه بعد ذلك اعتادت على الأمر وفهمت أن الشخص المتنمر هو من يعاني من المشكلات، مشيرة إلى أن طول قامتها هو ما جعلها تصبح عارضة أزياء ثم ممثلة وتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح.

أحمد فلوكس

تعرض أحمد فلوكس، لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد نشره مجموعة صور من احتفالية نصر أكتوبر التي تم تكريمه بها ضمن أبطال فيلم "الممر".

ومن تعليقاتهم: "إنتَ صدقت نفسك ولا إيه؟"، و"الله يرحمك يا فنان"، و"ما كفاية أفورة". الأمر الذي دفع الفنانة نشوى مصطفى للدفاع عنه عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قائلة: "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلي الفنان المحترم".

محمد ممدوح

الفنان محمد ممدوح تعرض لحملة تنمر كبيرة جدًا، ورغم موهبته التي لا يختلف عليها اثنان، فإنه واجه انتقادات وصلت للتنمر بسبب طريقة نطقه للكلمات بسبب التنفس؛ الأمر الذي دفعه للرد على ذلك خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على فضائية "العربية"، قائلًا: "أنا آسف".

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بدرية طلبة

الفنانة الكوميدية بدرية طلبة، تحدثت عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، عن تعرضها للتنمر، حينما كانت تقف على خشبة المسرح وشعرت بآلام ووقعت على المسرح، وسمعت أحد الجمهور يصفها بأنها "بتشم"، ما دمرها نفسيًا، خاصة أنها كانت مريضة بالغدة ووصل وزنها لـ45 كيلو، واضطرت لاستئصال الغدة ذلك الوقت، وعانت لسنوات من نظرة الناس لها.

أحمد حلمي

روى الفنان أحمد حلمي، قصة تعرضه للتنمر، قائلًا: "اتقالي دمك تقيل"، "وودانك مطرطقة"، في فترة طفولتي، وشعرت بضيق شديد من الكلمات التي وجهت لي، وذلك في مقطع فيديو لدعم حملة "أنا ضد التنمر"، لحماية الأطفال.

دينا الشربيني

عانت الفنانة دينا الشربيني من سخرية قطاع من الجمهور، خاصة بعد انتشار مجموعة صور لها من مهرجان الجونة، وتزامن الوقت مع إطلاق حملة "أنا ضد التنمر"، ودافعت الفنانة السورية كندة علوش عن "دينا"، وقالت إن ما تتعرض له الفنانة الشابة هو تنمر من قبل الجمهور.

إليسا

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لحملة تنمر على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، على خلفية نشر صورة لها وهي مبتسمة، فيما انهالت التعليقات الساخرة عليها وعلى ملابسها، الأمر الذي دفعها للرد قائلة: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقوا لأنو الموضوع آخر همي، وما إلو أي تأثير علي".

وتابعت: "ويللي عم يتنمروا ويحكوا ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فاتركوهن بعقدهن يفشو خلقن.. أنا إليسا".

يارا فهمي

الفنانة يارا فهمي، إحدى بطلات برنامج "Snl بالعربي"، تعرضت للتنمر في طفولتها، وحكت قصتها عبر برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها تعرضت للسخرية من وزنها الزائد في الطفولة، وكانت تشعر أنها "مش حلوة ودمها تقيل"، حتى أنها فقدت الأمل في التمثيل الذي كانت تعشقه منذ الطفولة، حتى استطاعت التغلب على هذه الآراء السلبية، وحققت حلمها في التمثيل.