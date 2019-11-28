"أنا مش بدور".. أول رد من ياسمين صبري على الانتقادات بشأن "فتى أحلامها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة ياسمين صبري على الانتقادات التي وجهت لها مؤخرًا على خلفية تصريحها حول مواصفات فتى أحلامها، خلال حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت "صبري"، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود": الأمر لم يتخط

كونه "لعبة"، مؤكدة أنها لا تبحث عن فتى أحلام: "أنا مش ‏ببحث لست أبحث، مش بدور"..

كما كشفت عن استعداداتها لرمضان المقبل، والذي تقدم خلاله مسلسلا رومانسيا، وقالت إنه لا يشبه تجربتها السابقة في "حكايتي"، الذي دخلت به سباق رمضان الدرامي الماضي.

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كانت إسعاد يونس طرحت على "صبري"، عدة أسئلة تتعلق بمواصفات فتى أحلامها لتجيب الأخير: "طويل، ‏ولونه قمحي، وجسمه رياضي (بدون كرش)، وعينيه سوداء، وشعره ناعم، ولديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، ‏وأفكاره متفتحة، ورومانسي (بدون تلزيق)، وشخص عادي وليس نجما، ولديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير ‏شكله بعد الزواج، ويكون بيتوتي"‎.

وتابعت: "يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديا مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا ‏مش هصرف عليه.. فاهنجيب عيال كتير لو شكله أمّور‎".

وسخر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات ياسمين صبري، واتهموها بالسطحية و"طلب عريس تفصيل".