مشادة قوية بين كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو بسبب فنانة عربية شهيرة

حرب كلامية اندلعت بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة والناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر موقع “تويتر”، على خلفية إعادة الأولى نشر تصريحات المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بشأن مخطط الصهيونية لتفتيت العالم العربي.

وربطت الفنانة ماجدة الرومي ما يجري في العالم العربي بـ”بروتوكلات زعماء صهيون”، قائلة: “لدى الصهيونية خطة عالمية لتفتيت العالم العربي كله”.

وأضافت الرومي، في مؤتمر صحفي: “هناك شيء يسمى (إسرائيل الكبرى) موجودة على عملتهم النقدية، الإسرائيليون لم يرسموا حدودهم ويعتبرون أن دولتهم من النيل إلى الفرات، وأيضا يعتبرون أن الله أعطاهم الحق بأن يكونوا الأسياد على العالم”.

وأعادت سماحة نشر الأقوال المتلفزة للرومي، وغردت: “كلام كتير صحيح، ويا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر القادم”.

جندلمان، الذي يتقن اللغة العربية، اتهم المطربتين اللبنانيتين بـ”الفاشية والعنصرية”؛ وغرد: “تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية”.

وأضاف متحدثا عن بروتوكولات حكماء صهيون: “البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على الشعب اليهودي، وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، ومن يدعمها يدعم النازيين”.

وردت سماحة بسلسلة تغريدات نالت استحسانا وتأييدا واسعا من متابعيها، وكتبت: “الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من إثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية”.