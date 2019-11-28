كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن إجرائها جراحة في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن توضح طبيعة العملية التي أجرتها.
وأثارت نيللي قلق معجبيها بعد التعليق الذي تركته عبر الصور التي نشرتها في حسابها على موقع ”إنستغرام“، والتي ظهرت فيها مع فريقها الطبي المعالج إضافة إلى صور أثناء رقودها على سرير الشفاء قبل الجراحة، وأخرى حينما كانت تجري الفحوصات قبلها، معبرًة عن امتنانها للفريق الطبي الذي أنقذ حياتها – وفق تعبيرها.
ووجهت الفنانة المصرية رسالتها للفريق الطبي قالت فيها: ”شكرًا لكم لأنكم أنقذتم حياتي“.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نيللي كريم تثير قلق جمهورها بعد خضوعها لجراحة عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.