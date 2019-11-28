بالصور: نيللي كريم تثير قلق جمهورها بعد خضوعها لجراحة عاجلة

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن إجرائها جراحة في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن توضح طبيعة العملية التي أجرتها.

وأثارت نيللي قلق معجبيها بعد التعليق الذي تركته عبر الصور التي نشرتها في حسابها على موقع ”إنستغرام“، والتي ظهرت فيها مع فريقها الطبي المعالج إضافة إلى صور أثناء رقودها على سرير الشفاء قبل الجراحة، وأخرى حينما كانت تجري الفحوصات قبلها، معبرًة عن امتنانها للفريق الطبي الذي أنقذ حياتها – وفق تعبيرها.

ووجهت الفنانة المصرية رسالتها للفريق الطبي قالت فيها: ”شكرًا لكم لأنكم أنقذتم حياتي“.