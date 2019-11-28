شاهد: مي العيدان تواصل الهجوم على المشاهير بعد إلهام شاهين.. مَن الضحية هذه المرة؟

هاجمت المذيعة الكويتية مي العيدان، الفنانة إليسا، وذلك بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو لآخر حفل لها وهى ترقص حافية القدمين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وعلقت مي العيدان، على الفيديو، قائلة “ما شاء الله اليسا رب العالمين شفاها من مرض السرطان عشان ترجع ترقص تانى وتهز كفو.. استمرى فى الهز”.
واقعة الفنانة إليسا هي الثانية بعد أن هاجمت المذيعة الكويتية، الفنانة إلهام شاهين، وكتبت مي العيدان عبر صفحتها بموقع “إنستجرام”، معلقة على إطلالة الفنانة إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، نقدا لاذعا لم يقبله الجمهور.
قالت مي العيدان، «إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش باقي كتير، ترى اللي قال لك سكسي كان بيضحك عليك، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، احتشمي يا ولية».
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