أثار الفيديو الذي نشرته مشهورة سناب شات هند القحطاني وهي ترقص ، الجدل عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفع المشهورة إيناس الحنطي لنشر فيديو عبر حسابها بسناب تعلق فيه على ما حدث ووصفته باحتقار للذات وتداول رواد موقع تويتر الفيديو عبر هاشتاق #ايناس_الحنطي_تجلد_هند. وقالت الحنطي في الفيديو : “بغض النظر تريدي تعيشي في أمريكا أو السعودية، وبغض النظر عن رؤيتك للحلال والحرام هذا كله أعتبره حرية شخصية ، لكن اللي بتكلم عنه من الناحية الإنسانية ، أنتي وش نظرتك لنفسك، وليش تسوي أشياء تنقص من شخصيتك”. وأضافت : ” في كل المجتمعات في كل الأعراف اللي تسوينه احتقار للذات واحترام الإنسان لذته هو مفتاح سلوكه، يعني الناس تشوف سلوكك وتعرف أنتي إنسانة قاعدة تحترمين نفسك ولا لأ ” .
وتابعت الحنطي: ”أنت لما تناظرين نفسك بالمراية تقولين لنفسك وش دوري في الحياة ، انبسطي لكن لما تحطين عنوان لنفسك ترا سلوكك هو العنوان ، إيش النظرة اللي تريدين الناس ياخذوها عنك ، إني أترقص وإني أتفصخ ، ولا إني عندي المجهود الفلاني وعندي ” . واستطردت : ” والرسالة اللي تبين توصليها للبنات إن أمريكا فيها حرية، معليش كلنا سافرنا أمريكا وعارفين كيف الحياة صعبة هناك ، وكلنا عارفين البنات اللي تركوا أهاليهم وراحوا أمريكا بغض النظر عن اختلاف الأسباب، كلنا نعرف كيف الظروف الصعبة اللي يعيشون فيها وخصوصاً “اللي محافظة على نفسها”. واختتمت الفيديو قائلة : ” إحنا في بلد المرأة فيها تم تكريمها وحفظ حقوقها ويصرف عليها ، سواء شاء وليها أم أبى ، بأمر المحكمة .”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: إيناس الحنطي تهاجم “هند القحطاني” بعد فيديو وصلة الرقص : “احتقار للذات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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