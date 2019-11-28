ردت الإعلامية نادين البدير على تشكيك البعض في جنسيتها، بعدما اتهمت بأنها أجنبية ومنحت الجنسية السعودية، ووصفها آخرون بأنها إماراتية. ووجه أحد المغردون سؤالاً للبدير قائلاً : ” أستاذة نادين بصراحة انتي سعودية ؟ ولا أجنبية ؟ في كلام إنك اماراتية واخذتي الجنسية السعودية ؟ هل الكلام هذا صحيح ؟.
وردت نادين قائلة: ”معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة.. وأتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات.. أنا سعودية أبًا عن جد”. وأضافت : ” لم تبقَ جنسية إلا وزعموا أني أحملها.. لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي؛ وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكرًا مختلفًا عنهم.. هذا قدرهم وهذا قدري!“.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين البدير تكشف عن جنسيتها الحقيقية ومدينتها الحبيبة .. وتطلب من المتشددين والمراهقين على تويتر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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