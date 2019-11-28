رسائل العشاق و ظل الحكايات.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة بالمحافظات المختلفة لأيام الخميس والجمعة والسبت 28 ، 29 ، 30 نوفمبر، منها "رسائل العشاق" على مسرح ميامي بوسط البلد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين 30 ، 50 جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية ويتناول المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.



بينما يعرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين ٣٠، ٥٠ جنيهًا.

والعرض هو رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد ان هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى.

فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.



"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور

وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

وعلى مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، يعرض " إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.



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العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف المنصوري ، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.



كما يقدم مسرح القاهرة للعرائس للأطفال"محطة مصر "، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتدور أحداث العرض حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتراوح اسعار التذاكر بين 25، 35 جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.



اما بالاسكندرية فيعرض "ميمي ومامي"، في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح بيرم التونسي، وتتراوح اسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي ١٥ ،٢٥، ٥٠ جنيهًا.



يناقش العرض عدة موضوعات و قيم انسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أحل أطفال أسوياء،و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.



عرض ميمي و مامي( سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

و يُعرض "رحلة سعيدة" على مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، و يدور العرض داخل أتوبيس مسافر الى رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.



" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.