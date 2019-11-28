أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما

اطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للاكاديمية المصرية للفنون بروما والذي يحمل عنوان "مصر وايطاليا حوارات من الفن والابداع".

واستهل الاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، والذي يأتي في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، وذلك بحضور هشام بدر سفير مصر في إيطاليا والسفيرة ايناس مكاوي، والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمشرف علي النشاط الثقافي والفني بالاكاديمية، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية والأوروبية بإيطاليا.





بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت اشراف القومسير العام الدكتور اشرف رضا، ويضم 32 عمل لـ 20 مبدع من مختلف الاجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤيه تعكس المعالم والبيئة في مدينة اسوان والنوبة، بالإضافة الي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياه التقليدية في جنوب

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مصر.

كما ألقى هشام بدر سفير مصر في ‘يطاليا، كلمة تناول خلالها الدور الفعال لوزارة الثقافة من خلال الاكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد اذرع الدبلوماسية الثقافيه والقوي الناعمة المصريه لافتا الي الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبري.



وأشار إلى تميز محافظة أسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لافريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي، وأوضح أن مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل ، وأضاف أن أسوان تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة .



من جانبها استعرضت الدكتور هبه يوسف في كلمتها اجندة الانشطة الثقافية والفنية خلال الموسم الجديد للاكاديمية في روما واشارت الي التأثيرات الفنية والحضارية

المتبادلة بين مصر وإيطاليا والممتده عبر التاريخ، وبرهنت علي ذلك بالفن الروماني الذي يظهر في معابد مصر العليا بادفو ودندرة وفيلة، كما تظهر تاثيرات الفن الإسلامي في مدينة صقلية، موضحة ان تلاقي الحضارتين في الجنوب كان سببا لإختيار أسوان كأيقونة في افتتاح الموسم.واكدت ان الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تولي اهتماما خاصا بالاكاديمية المصرية للفنون بروما باعتبارها جسرا ونافذة للاطلاع والتعرف علي الابداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين .تلا ذلك فيلم تسجيلي يبرز اهم المعالم التاريخية والسياحية في أسوان، بالاضافة الي المشروعات التنموية الحضارية الحديثة بالمدينة.

واختتم الاحتفال بعرض لفرقة اسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية الاستعراضية تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها ارجيد ، الالعاب الشعبية ، السوق ، الكف، النقرشات وسط تفاعل المئات من الجمهور الذي اصطف علي اجناب قاعة المسرح ويتوسط علم مصر الجميع علي نغمات اغنية "مصر يا غالية" .

