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حققت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للفنان حكيم نجاحا كبيرا عقب طرحها عبر المتاجر الاكترونية وموقع الفيديوهات يويتوب.
حصلت "الوفد" على صور خاصة اثناء كواليس تسجيل الأغنية والذي يظهرفيها النجم الكبير حكيم والفريق العمل.
أغنية "سيبوني في حالنا" هي من ضمن ألبومه الجديد "الراجل الصح" ومن كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي من إسلام شيبسي.
ويشار الي ان حكيم طرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان "ليلة بمبي" وهي من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع موسيقي زيزو فاروق وميكساج أحمد جودة وماستر أمير محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد تنفرد بكواليس تسجيل أغنية حكيم "سيبونا بقى في حالنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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