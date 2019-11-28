حسام حسني يقتحم عالم الإنتاج السينمائي بفيلم لتامر حسني

يستعد المنتج حسام حسني، مدير عام شركة "تي اتش برودكشن"، والشقيق الأكبر للنجم تامر حسني، والقائم بأعماله ومنتجه الحالى، لدخول ثاني تجاربه الإنتاجية، وذلك من خلال فيلم "مش أنا"، والذى سيتم طرحه

2020 خلال موسم عيد الفطر.

فيلم "مش أنا"، بطولة كل من "تامر حسنى، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين".

صرح حسام حسنى بأنه يوجد عدة

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مشروعات سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامى ضخم من إنتاجه وبفضل الإعلان عنه بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

يذكر أن أولى تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة"، الذى حقق منذ طرحه أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.