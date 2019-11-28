تراند اليوم : صباح المهلبية بالقشطة .. صافيناز بالبكيني تولع الجمهور بجمالها – صور

نشرت الراقصة المصرية صافيناز عددًا من الصور الجديدة لها، من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وارتدت فيها المايوه الأسود وكاد صدرها يظهر.

تعرضت لإنتقادات كثيرة من الأغلبية التي طالبتها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة، وعدم تقديم الإغراء مجددًا، والإهتمام بأعمالها لا بجسدها على السوشيال ميديا.

صافيناز كانت أعلنت مؤخرًا عن عدم إحياءها لأي حفلات رفض في الأفراح، أو حفلات راقصة داخل مصر بسبب ارتفاع سعر التراخيص التي تستخرجها من أجل إحياء حفلتها، موضحة أن أرباح تلك الحفلات تذهب جميعها للتراخيص بعد ارتفاع أسعارها.