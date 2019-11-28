محمد الشرنوبي يخرج عن صمته ويقيم دعوى قضائية ضد سارة الطباخ خطيبته السابقة

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - قرر الفنان محمد الشرنوبي، اللجوء للقضاء، لحل الأزمة المتعلقة بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، حددت المحكمة الاقتصادية موعد أولى جلسات حل النزاع بينهما.

وكشف حسام لطفي، محامي محمد الشرنوبي، أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة الاثنين الموافق 9 كانون الأول (ديسمبر) القادم موعداً لأولى جلسات حل النزاع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ.

وأكد محامي الشرنوبي أنه قرر إقامة دعوى المحاسبة، والتي يطالب فيها بكشف محاسبي كامل عن الشراكة مع المنتجة سارة الطباخ، وتحويل كامل مستحقات موكله، مع خصم ما تقاضاه بموجب إيصالات موقعة منه، إضافة لشهادات قيد التصرفات الصادرة من المؤلفين والملحنين”.

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ومن جانبه كان حسام السنهوري، المستشار القانوني لشركة Earth Production ومالكتها سارة الطباخ، قد أوضح في بيان نشره سبب عدم اللجوء للقضاء لحل النزاع القائم بينها وبين الفنان الشاب محمد الشرنوبي.

وجاء في البيان: “في البداية قرار النقابة بإيقاف الشرنوبي عن الغناء يتسق مع سلطتها في مراقبة وتنفيذ العقود والتزام أعضائها بها، ومحمد الشرنوبي أخل بتعاقده مع (إيرث برودكشن)، وتم توثيق هذه التجاوزات بعد التأكد من صحتها”.

وتابع: “ثانيا النقابة عقدت جلسات مطولة مع الطرفين أثناء التحقيق وأتاحت لهما الفرصة لإبداء دفاعهما بحرية بهدف إظهار الحقيقة”.

وعن سبب تقديمه شكوى إلى النقابة وعدم رفع دعوى قضائية ضد الشرنوبي، قال في بيانه: “لم نلجأ للقضاء مباشرة بسبب وجود بند في التعاقد يلزمنا بعرض الأمر على النقابة المختصة، وقد احترمنا ذلك، في حين قام الشرنوبي برفع دعوى لتعيين خبير حسابي دون انتظار لرأي النقابة في الموضوع، وقام بإلغاء التوكيل الرسمي الصادر لسارة الطباخ للتوقيع على التعاقدات في محاولة يائسة لإيقاف العمل بالتعاقد”.