كاميلا كابيلو في جولة فنية إحتفالًا بـ Romance وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: أرادت كاميلا كابيلو هذا العام أن تكون مشاركتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs مميّزة، فقررت بالتزامن مع الحفل أن تطلق كليب جديد خاص بأغنية Living Proof الذي حقق بأول 12 ساعة على طرحه أكثر من مليون مشاهدة، وظهرت كابيلو في هذا العمل كأنها جنية من عالم خيالي.

ولم تتوقف مفاجأت كاميلا عند هذا الحد، بل كشفت أيضًا عن تواريخ ومدن جولتها في أوروبا و أمريكا الشمالية في العام 2020 والتي ستحمل إسم The Romance Tour، إحتفالاً بألبومها الجديد وذلك من خلال أكثر من منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وستزو كاميلا بجولتها الأوروبية حوالي 11 دولة أبرزها بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا وغيرها. أما حفلاتها في أمريكا الشمالية فستبدأ في 29 يوليو 2020 وتنتهي في 26 سبتمبر 2020 في ميامي.

وينتظر محبو كاميلا كابيلو طرح ألبومها الجديد Romance يوم 6 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.