شرير "تيتانك" بعد تكريمه في "القاهرة السينمائي": مصر هي العالم

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، خلال فعاليات الدورة الـ41 التي تختتم فعالياتها الجمعة.

وأعرب زين، الذي اشتهر بتقديم شخصية الشرير هوكلي في فيلم "تيتانيك"، عن سعادته بحضور المهرجان، وقال إن "التكريم يساوي عندي العالم لأنكم أنتم العالم"، مشيرا إلى أن مصر مثل اليونان مهد الحضارة وبداية الخلق والإبداع.





وقال الممثل الأمريكي، خلال حفل التكريم الخاص به، إن الطبيعة بمصر تعكس اللقطات الجمالية، معربا عن تمنيه تصوير أحد أعماله في المستقبل وسط هذه المناظر الخلابة.





ووجه زين كلمة للجمهور المصري، قائلا: "احتفاؤكم بالضيوف بدا واضحا من طيبة قلوبكم ومن طعامكم"، مشددا على تأثير مصر في صناعة السينما، مستطردا: "واضح جدا تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي".





علاقة بيلي زين بالتمثيل بدأت مبكرا، إذ ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، ودعم موهبته بدراسة المسرح في "هاراند" للفنون المسرحية.

قدم أول أعماله عام 1985 وهو فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل"، الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة في "Brotherhood of Justice" وهو فيلم تلفزيوني.





أمضى زين حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها إشادات نقدية، مثل أفلام Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفي التسعينيات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور "جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة" عام 1997.





وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، وفاز عنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.





وقدم بيلي زين عددا من الأدوار المميزة في أفلام: The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper.