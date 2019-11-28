"القاهرة السينمائي" يكرم "صائد الأوسكار" فيتوريو ستورارو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تكريم مدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو، أحد أعظم مصوري السينما في العالم، الجمعة، خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ41 من الحدث الفني الأضخم في مصر.

يأتي تكريم ستورارو تقديرا لمسيرته السينمائية الحافلة بالإنجازات التي امتدت لأكثر من 5 عقود، حصد خلالها أكثر من 50 جائزة دولية، من بينها 3 "أوسكار" عن أفلام: "القيامة الآن" 1979، "الحُمر" 1982، و"الإمبراطور الأخير" 1988.





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ومن المقرر أن يعقد مدير التصوير العالمي جلسة حوارية مغلقة مع مديري تصوير المهرجان، الخميس، يديرها مدير التصوير إسلام عبدالسميع.

ستورارو ولد في روما عام 1940، وتعاون خلال مشواره الفني مع عدد من أبرز المخرجين منهم: وودي آلان، وبرناردو برتولوتشي، وفرانسيس كوبولا، وارن بيتي، وكارلوس ساورا.



حصل على جائزة البافتا لأحسن مصور سينمائي من الأكاديمية البريطانية للأفلام عن عمله "السماء الواقية" 1991، وجائزة "إيمي برايم تايم" عن فيلم Dune 2001، وجائزة Technical Grand Prize من مهرجان كان عن فيلم "تانجو" 1998.



